Prima Pagina CdS ed. Campania: “

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Martedì 11 Febbraio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo in alto dedicato agli azzurri di casa nostra: “Fattore Cazzimma”.

Napoli confessato da Gattuso: il nemico è la fragilità caratteriale. Riscatto in Coppa, domani l’ Inter a Milano con Mertens titolare.

Titolo centrale dedicato alla lotta scudetto. Sarri è Solo. Lotta scudetto. Tre allenatori a confronto: il più atteso non convince. La Juve non ha ancora assimilato le idee del suo tecnico: è sempre prima grazie ai gol di Ronaldo ma ha già perso tre partite. I giocatori sono spaesati i tifosi restano perplessi la società tace e fa i conti: un punto costa 5,44 milioni.

Conte ha stregato l’ Inter e la critica: il poker nel derby la partita perfetta.

Inzaghi padrone della “sua” Lazio. Per lui 15 finali… ma senza coppe.

Verifica Var. La nostra proposta contro gli errori. Potere di richiesta alle squadre. Agli allenatori la facoltàdi attivare il controllo, ma resti l’ insidacabilità dell’ arbitro.

Pavoletti crac, stesso crociato.

Spal, Di Biagio è già in campo.

Djuric spinge la Salernitana.

