Gazzetta – De Zerbi potrebbe essere il post Gattuso

De Zerbi potrebbe essere il post Gattuso

Come riporta la Gazzetta dello Sport, De Zerbi potrebbe essere il post Gattuso. De Laurentiis è interessato sia a lui che a Juric, attuale tecnico dell’Hellas Verona.

Per quanto riguarda Juric, la Rosea scrive così: “Le voci più ricorrenti sussurrano di un feeling del Napoli per il tecnico croato che in Veneto sta pilotando da par suo una fuoriserie nata in estate. Ovviamente tutto è legato al successo della gestione Gattuso, ma questa considerazione vale anche per altre piazze importanti in mezzo al guado. Nonostante un contratto da 600mila euro, in scadenza tra un anno, il presidente Setti non si sente tranquillo e si sta adoperando per prolungargli il legame, ovviamente con una sostanziosa integrazione. Ma è il primo a sapere che il suo coach è destinato a cambiare divisa nella prossima stagione. A 44 anni si sente pronto per nuove sfide e le alternative abbondano”.

Oltre al Napoli, per lui, c’è anche l’interessamento dell’Atalanta, che pensa a Juric nel caso in cui Gasperini dovesse prendere altre strade. Stesso discorso per De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo è in scadenza di contratto.

La Gazzetta dello Sport ha posto l’attenzione proprio sull’attuale allenatore del Sassuolo e sui possibili risvolti futuri: “Invece a Sassuolo il più giovane del gruppo, il quarantenne De Zerbi, è in scadenza di contratto: come tutto lo staff dell’area tecnica neroverde, del resto. A breve l’a.d. Giovanni Carnevali ha in programma un faccia a faccia con l’allenatore bresciano proprio per valutare insieme il da farsi. Il suo calcio con le bollicine riempie gli occhi e non stupisce che stia incuriosendo anche club di prima fascia. E il lotto delle pretendenti appare ampio. Prima di svoltare su Fonseca la Roma lo aveva contattato: a chi toccherà stavolta? Anche per lui l’opzione Napoli non va sottovalutata”.

Tifoso del Napoli fin da bambino. Laureato in Scienze Politiche.