Brescia-Napoli: vendita dei biglietti aperta anche ai Campani, ma solo se in possesso di Tessera del Tifoso

Per la gara di campionato Brescia-Napoli è partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti: i Campani potranno acquistare i tagliandi del settore a loro dedicato ma solo se in possesso di Fidelity Card.

Dopo il divieto per andare alla Sardegna Arena in quanto la gara con il Cagliari è stata valutata ad alto profilo di rischio, i tifosi del Napoli avranno l’opportunità di rimettersi in marcia. Infatti potranno andare a Brescia, allo stadio “Mario Rigamonti” per assistere alla prossima gara di campionato.

Il sito ufficiale del Brescia, infatti, ha comunicato che dalle ore 16 è partita la vendita dei tagliandi valida per la gara del 21 febbraio. I tifosi del Napoli, per poter acquistare il tagliando, dovranno essere in possesso della Fidelity Card. Il prezzo del biglietto del settore ospiti è di 24€

Questo è quanto riporta il sito ufficiale delle rondinelle:

“Brescia Calcio informa che dalle ore 16:00 di oggi saranno disponibili i biglietti esclusivamente per il settore ospiti di Brescia – Napoli, in programma per venerdì 21 febbraio alle ore 20:45.

I biglietti si potranno acquistare solo nelle ricevitorie TicketOne.

Per poter acquistare il titolo, i residenti nella provincia di Napoli avranno l’obbligo di membership card SSC Napoli.”

