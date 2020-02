Lazio,Inzaghi:“Errori arbitrali? A Napoli avremmo dovuto recriminare per 3 giorni”

Alla vigilia del big match tra Lazio e Inter, Simone Inzaghi – allenatore dei biancocelesti – ha parlato molto duramente nella consueta conferenza stampa

Inzaghi si è soffermato in particolare sulle polemiche per gli errori arbitrali e sulle proposte in relazione al VAR e al Challenge

Inzaghi ha risposto duramente a chi, negli ultimi giorni, ha accusato la Lazio di aver avuto episodi a favore:

“Noi abbiamo meritato quanto ottenuto, e non abbiamo più parlato di Var o di arbitri” ha detto in conferenza stampa.

Lazio aiutata? Inzaghi non ci sta:

“Fuori da Europa League e Coppa Italia per errori arbitrali”

Sta passando il concetto che la Lazio venga aiutata dagli arbitri. E’ così?” E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che alla vigilia del big match contro l’Inter ha risposto così:

“Abbiamo meritato quanto ottenuto. Noi non abbiamo più parlato di arbitri. Siamo usciti dall’Europa League per un rigore non dato contro il Celtic sacrosanto. Anche a Napoli, in Coppa Italia, ci sarebbe da recriminare per ore ma non sarebbe giusto. Due anni e mezzo fa sappiamo come abbiamo perso la Champions, per demeriti nostri e fattori non dipendenti da noi. Ma ora non bisogna guardarsi indietro”

Il calcio va così ed idem la vita, caro Simone Inzaghi.

Anche il Napoli non meritava di perdere in quel neanche troppo lontano 11 gennaio. Eh sì, Ospina vi ha fatto un bel regalo che si farà fatica a dimenticare ed è giusto che anche tu possa rinnovare quel momento. Questa volta a non demeritare sono stati proprio Callejon e compagni: è vero che anche voi le vostre occasioni le avete avute ma onore e merito a chi non ha mollato mai la presa, a chi ha superato il portiere avversario ed ha saputo reggere il ritmo fino alla fine. “Dispiace perdere una partita del genere dominata quasi sempre dalla Lazio” ha dichiarato sempre Inzaghi A tal proposito: oltre ad una cura di fosforo, consigliata anche una visita oculistica, eh.

Laureata in Giurisprudenza nel 2003 all’Università degli studi di Napoli “Federico II°”. Ha conseguito l’abilitazione di Avvocato nel 2009. Dedita alla professione forense, è una grande appassionata di calcio e del Napoli.