Cagliari-Napoli, formazione UFFICIALE: l’undici azzurro che scende in campo contro i sardi

Cagliari-Napoli, la società azzurra, tramite il proprio profilo Twitter comunica la formazione ufficiale che scenderà in campo alla Sardegna Arena.

Il Napoli ha comunicato l’undici titolare che scende in campo contro il Cagliari.

In porta confermato il colombiano Ospina. In difesa Di Lorenzo e Hysaj agiranno come terzini, mentre al centro accanto al greco Manolas, ci sarà Maksimovic a sostituire Koulibaly.

Nella linea mediana agirà Demme in cabina di regia, visto che Allan non è stato neanche convocato, mentre ai lati agiranno Fabian (in forma straordinaria) e Zielinski.

In avanti confermati Mertens, Callejon ed Elmas, visto che Insigne accusa ancora qualche problemino fisico.

Gattuso opta, quindi, per un tridente leggero per provare a sorprendere in velocità la retroguardia dei rossoblù.

Di seguito il tweet ufficiale della SSC Napoli:

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive