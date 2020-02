Prima Pagina CdS ed. Campania: “Pugno Duro”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Domenica 16 Febbraio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato alle parole del Mister del Napoli: “Pugno Duro“.

Il Napoli a Cagliari, calcio d’ inizio alle ore 18:00. Gattuso non fa sconti: “Allan resta a casa, qui bisogna pedalare”. Rino ha ipotecato la finale di Coppa Italia, ma sogna ancora la rimonta Champions: Chi sbaglia paga. Non convocati Milik e Koulibaly per problemi fisici. C’èDemme. Tridente con Callejon, Mertens e Insigne.

Taglio alto per i giallorossi. Roma, Dzeko illude. Champion più lontana. In vantaggio con il bosniaco alla fine del primo tempo, l’ Atalanta rimonta nella ripresa, finisce 2-1, e si porta a +6. Quinto KO nelle ultime 7 gare.

Corsa salvezza: Il Lecce supera la Spal di Di Biagio con il punteggio di 2-1. Colpo grosso del Genoa a Bologna, vince 0-3.

Lazio – Inter da spareggio. E’ la notte della verità.

Serie B. Benevento da standing ovation. Juve Stabia, 3-2 al 90′. Addae stende il Crotone.

Calcio estero. Il City si ribella. Klopp senza fine.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

Casa Napoli è un contenitore di notizie online sulla squadra del Napoli e il mondo che le ruota intorno. I nostri redattori riportano e commentano quanto accade a tutti i protagonisti e non solo. Una giovane redazione sempre pronta a seguire, riportare e commentare il percorso della nostra amata squadra. Online sul giornale, in televisione, sul web ed in radio.

🖨

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net