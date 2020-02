Mertens: la vittoria di Cagliari è frutto della sua classe

L’attaccante belga si è caricato il Napoli sulle spalle trascinandolo al successo in Sardegna

Dries Mertens è tornato a fare la differenza e i risultati si vedono. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’importante vittoria strappata a Cagliari il 16 febbraio è frutto dell’ennesima giocata da campione del numero 14 azzurro.

Guarda caso, la rete che al 65° minuto ha sbloccato Cagliari-Napoli è stata proprio la sua. E non è stata affatto una marcatura banale, ma un nuovo capolavoro calcistico d’autore. D’altronde, da quando è approdato all’ombra del Vesuvio nel 2013, ha abituato la piazza partenopea a queste magie in campo.

Dopo un periodo non proprio felicissimo, Mertens è tornato a brillare contro la formazione sarda. E anche in questo caso è sembrato di essere di fronte a un segno del destino.

Infatti, quando gioca contro i rossoblu isolani, il centravanti belga non sbaglia mai. In carriera ha segnato ben 10 goal al Cagliari, compresa la perla della 24ª giornata di Serie A 2019/2020 che ha consegnato tre punti preziosi al Napoli in ottica rincorsa-europea.

Gattuso si coccola Mertens: “Bisogna solo ringraziarlo”

L’importanza del recupero a tempo pieno di Dries Mertens con tanto di prestazione decisiva a Cagliari è stata sottolineata dal tecnico Gennaro Gattuso.

L’allenatore azzurro non ha nascosto che è un peccato che a maggio compirà 33 anni. Nonostante ciò, si tratta di un giocatore che ha ancora tanta qualità.

“Dries abbina qualità e furbizia”, ha sentenziato il titolare della panchina napoletana. Ha aggiunto che grazie alla sua classe “fa sembrare tutto facile” e che questi numeri da fuoriclasse non lo lasciano per niente sorpreso.

L’ex Milan, inoltre, non ha nascosto che bisogna ringraziare l’attaccante belga “per l’aiuto che ci sta dando”. Finora, anche se non ha potuto giocare sempre anche a causa di qualche problema fisico, Mertens ha segnato 6 goal in campionato e 5 in Champions League.

E con la marcatura in terra sarda ha continuato a migliorare i suoi record e ad entrare nella storia del Napoli. Adesso è a quota 120 reti con il club partenopeo, ad una sola lunghezza di distacco da Marek Hamsik. Invece in Serie A è arrivato a 90 goal totali.

Dunque, a questo punto della stagione, con una rimonta da completare in campionato, una Coppa Italia ampiamente alla portata e l’attesa sfida di Champions League al Barcellona, un Dries Mertens così servirà eccome.

E chissà che De Laurentiis non decida di tenerlo con sé anche per i prossimi anni, raggiungendo l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2020.

Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti televisive della Liguria, laureata in scienze umanistiche presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ideato e condotto su Liguria Web Tv la trasmissione sportiva “Genoa e Samp i colori del calcio”, ha partecipato ad Antenna Blu al programma Footgolf, canale 16 del digitale terrestre, e in molte altre emittenti genovesi. Da sempre appassionata di calcio e di sport a 360 gradi, ha iniziato presso La Settimana dello Sport (giornale sportivo di Genova) e adesso è redattrice sportiva presso CasaNapoli.net