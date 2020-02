Kiss Kiss Napoli – De Biasi: “Meret ed Ospina grandi portieri”

Le dichiarazioni di Gianni De Biasi live a Radio Kiss Kiss Napoli

L’allenatore Gianni De Biasi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando il percorso del Napoli da quando è seduto sulla panchina azzurra Gennaro Gattuso.

Il Mister reputa ancora in fase iniziale l’esperienza del nuovo allenatore azzurro, comunque positiva fino a qui. Per De Biasi l’unico neo delle ultime partite è stata la prestazione casalinga contro il Lecce, che ha macchiato una striscia di vittorie e risultati comunque positivi della gestione Rino Gattuso. Infatti il Napoli ha perso al San Paolo dopo le tre vittorie di fila contro Lazio, Juventus e Sampdoria. Dedica qualche battuta inoltre al duello interno per il posto da titolare in porta tra Alex Meret e David Ospina. La competizione tra i due estremi difensori è una battaglia tra grandi giocatori.

Le parole dell’allenatore alla radio ufficiale della SSC Napoli

“Se analizziamo le ultime partite c’è solo una che stona: contro il Lecce. C’è un trend di risultati positivi, Gattuso è a Napoli da qualche mese, ancora non ha la realtà vera di quanto può valere questa squadra.

Sull’alternanza tra Meret ed Ospina: “Nelle mie squadre non avevo questo imbarazzo della scelta. Sono due grandi portieri, Ospina ha grande esperienza, Meret deve migliorare dal punto di vista della qualità del passaggio, ma è un grande investimento della società”.

