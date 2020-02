Kiss Kiss Napoli – Dossena: “Koulibaly tra i migliori al mondo”

Le dichiarazioni di Andrea Dossena live a Radio Kiss Kiss Napoli

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea Dossena, ex esterno sinistro del Napoli. Ha parlato del momento in cui vive il Napoli ponendo l’attenzione sui singoli giocatori. Secondo Dossena il Napoli può contare su una rosa di buoni calciatori, tra i quali sono pochissimi i fuoriclasse. Su tutti spiccano il capitano Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. In particolare il difensore senegalese viene considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo. E’cresciuto notevolmente durante la gestione targata Maurizio Sarri, arrivando a competere con il campione d’Europa in carica Van Dijk, centrale difensivo del Liverpool.

Le parole dell’ex Napoli alla radio ufficiale della società

“Il Napoli ha due grandissimi fuoriclasse in squadra, soltanto due, il resto sono solo dei buoni calciatori. Uno è Koulibaly, l’altro è Insigne. Non ci sono dubbi, sono due elementi importantissimi per le sorti di tutta la squadra, basti guardare cosa accade quando giocano loro titolari, parliamo di due grandi fuoriclasse, fuori dalla norma”.

“Devo dire che Kalidou Koulibaly quando sulla panchina del Napoli c’era Maurizio Sarri era senza alcun dubbio, il miglior centrale difensivo del mondo. Non c’è nulla che possa farmi cambiare idea, parliamo di un calciatore straordinario, che ha mostrato in maglia partenopea tutto il suo valore. Lui e Lorenzo Insigne sono gli unici due fuoriclasse del Napoli, il resto sono soltanto dei buoni calciatori. Il centrale franco senegalese, attualmente se la gioca con Van Dijk, entrambi sono i migliori in circolazione”.

