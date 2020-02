Trasnfermarkt:“Il Napoli col mercato di Gennaio sale a 688mln per valore della Rosa”

Il mercato di gennaio è stato molto propizio per il Napoli, valore della Rosa in aumento

Ed in effetti il Club Campano si è posto come seconda squadra del campionato per valore economico della rosa.

I diversi infortuni, la stagione storta di diversi elementi, il fallimento del progetto tecnico di Ancelotti e tante altre componenti hanno fatto perdere parecchi punti al Napoli conducendolo di al centro classifica;

Ma i numeri di Trasnfermarkt – sito di riferimento in Europa per le valutazioni di mercato – sono chiarissime.

Il Napoli dopo il mercato di gennaio è passato da un valore di 630mln di euro a 688 con una crescita del 9%, accorciando anche il gap dalla Juve dopo alcune cessioni (i bianconeri sono scesi da 810 a 762, -6%). Fa effetto, classifica alla mano, vedere la distanza con squadre che sono davanti, come la Lazio che con i suoi 326mln è più che doppiata dal Napoli, ma anche la Roma che è davanti ma ha una rosa stimata in 440mln.

Entrando nello specifico: pur senza giocare, Meret ha aumentato la valutazione a 40mln di euro, così come Luperto a 5mln di euro.

In ribasso invece i giocatori fuori come Younes (7mln), Ghoulam (18mln) e Malcuit (15), ma anche Allan (50) ed Insigne (60).

