Curva Nord Brescia: “Il nostro un coro goliardico, chiediamo scusa”

Arrivano le scuse ufficiali della Curva Nord del Brescia

La Curva Nord del Brescia affida alla propria pagina Facebook la comunicazione delle scuse per aver intonato dei cori offensivi.

In particolare il coro che ha indignato non solo i tifosi napoletani, ma anche gran parte d’Italia, è il grido “Napoli Coronavirus”. Molti che erano allo stadio nel settore ospiti hanno in un primo momento faticato a capire, all’inizio increduli. Nel giorno stesso in cui in Lombardia si accertano due casi di contagio del virus che sta allarmando il mondo, com’è possibile che una tifoseria organizzata di una squadra di Serie A possa lasciarsi andare ad un canto del genere?

La Curva del Brescia non ha fatto tardare un post sul suo profilo Facebook in cui si scusa con le famiglie coinvolte nell’epidemia degli ultimi giorni. Questa frangia dei tifosi ha reputato il coro come uno sfottò all’indirizzo dei supporter rivali, verso i quali non vi è nessuna scusa ufficiale.

Il Napoli ha risposto sul campo, ribaltando il risultato e conquistando tra le mura nemiche tre punti preziosi.

Il post sulla pagina Facebook

“Il nostro voleva solo essere uno sfotto’ goliardico con cori che ci sono da 50 anni a questa parte e che non hanno mai fatto del male a nessuno (questo per i moralisti attuali e perbenisti fantomatici).

Ci rendiamo conto però di avere sbagliato dato che il nostro paese sta affrontando il possibile sviluppo di questo male e chiediamo scusa alle famiglie italiane coinvolte.

Curva Nord Brescia”

🖨

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere