Napoli-Barcellona, designato l’arbitro: il tedesco Brych

Napoli-Barcellona, designato l’arbitro: al San Paolo fischierà il tedesco Brych

Napoli-Barcellona, designato l’arbitro: al San Paolo fischierà il tedesco Brych.

Sarà Felix Brych l’arbitro di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma per martedì prossimo.

Il fischietto tedesco sarà coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp, assistenti; Bastian Danker, VAR; Marco Fritz, AVAR; Harm Osmers, quarto uomo. Una sestina completamente teutonica per la sfida tra un’italiana e una spagnola.

Molti tifosi Spagnoli si sono domandati sui social se la gara Napoli-Barcellona potesse essere a rischio rinvio per il Coronavirus. Al momento la situazione è sotto controllo.

In Italia sta dilagando in queste ore la paura per il contagio da Coronavirus.

Ed infatti, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria sono le partite rinviate in maniera ufficiale per quanto riguarda la Serie A dopo il decreto legge del governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Sospesi tutti gli eventi sportivi in Lombardia e Veneto.

Sui social alcuni tifosi Spagnoli si sono chiesti se anche Napoli-Barcellona di Champions League di martedì potesse essere a rischio rinvio.

Al momento la partita si giocherà regolarmente martedì 25 allo stadio San Paolo con calcio d’inizio alle ore 20:45 in quanto in Campania non vi è da segnalare nessun caso di Coronavirus.

La situazione è totalmente sotto controllo. In Spagna qualche tifoso blaugrana si dice però preoccupato dei tanti casi di contagio in Italia e qualcuno si dice pronto a rinunciare alla trasferta in Italia per paura di possibili contagi, ma ripetiamo che a Napoli e in Campania non vi è nessun caso di coronavirus.

Non si prevede sold out al San Paolo per la sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona. Il motivo? I tifosi della curva B hanno annunciato che diserteranno – chiedendo tra l’altro agli altri di disertare – il match-evento con i blaugrana a causa del caro prezzi.

🖨

Iscritto ordine dei Giornalisti della Campania… Redattore per Casa Napoli. Giornalista presso www.sabatononsolosport.com