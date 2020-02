UFFICIALE – No alle porte chiuse, rinviate le 5 partite di Serie A

Stop alle porte chiuse, La Lega ha deciso di posticipare Juve-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia

Niente porte chiuse per la Serie A, saranno rinviate le partite previste a porte chiuse come misura di contenimento dal contagio del Coronavirus. Passa dunque la linea dettata da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e stadi “a porte chiuse” nelle regioni toccate dal Coronavirus per altri sette giorni. Questo il bollettino aggiornato: 13 regioni colpite, 888 contagi, 21 morti.

Il calcio ha un calendario internazionale fittissimo e non può permettersi di rallentare ulteriormente, anche perché a giugno ci sono gli Europei. Poche settimane dopo toccherà alle Olimpiadi di Tokyo che tra luglio e agosto raduneranno in Giappone atleti da tutto il pianeta.

IL COMUNICATO – La comunicazione ufficiale: Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n. 191 del 27 febbraio 2020: JUVENTUS – INTER MILAN – GENOA PARMA – SPAL SASSUOLO – BRESCIA UDINESE – FIORENTINA La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020

Si è pensato all’incolumità ed al contagio ma quello che ha fatto riflettere la Lega è stata soprattutto l’immagine che si sarebbe data all’estero.

Così il CORRIERE DELLO SPORT OGGI: “Tra i temi affrontati, anche quello relativo a Juventus-Inter: la delegazione guidata dal presidente Figc Gabriele Gravina ha fatto presente che giocare il derby d’Italia a porte chiuse causerebbe un problema economico per i tifosi (qualora non vi sia il rimborso del biglietto), ma anche e soprattutto un danno d’immagine per l’intero Paese.

Un’Italia che dalle televisioni di tutto il mondo apparirebbe ancora più isolata, impaurita e sotto assedio”.

