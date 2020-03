GDS- Napoli, uno scatto per l’Europa

Un balzo felino in classifica quello del Napoli dopo la partita con il toro, un vero e propio scatto verso l’Europa.

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si evidenzia propio l’ “Euro balzo” che, con lo scatto in classifica di ieri, avvicina gli azzurri all’Europa dalla porta principale. Terzo successo di fila per il Napoli e sesta sconfitta consecutiva per il Toro. Il match del San Paolo è stato vinto legittimamente dai padroni di casa. Questa ulteriore prestazione positiva della squadra, aggiunge carica agli azzurri impegnati a migliorare la propria classifica per un finale da battaglia europea. La Roma, con una partita in meno, è già sotto pressione a soli tre punti di distanza

In questo campionato è la prima volta che il napoli incanala tre vittorie consecutive

Dopo la Lazio, infatti, a raccogliere più punti nel girone di ritorno c’è il Napoli con 15. Il livello delle prestazioni è in crescita, così come chiesto alla vigilia dall’allenatore, e la squadra ha prodotto un buon volume di gioco complessivo. La propulsione fondamentale si vede prevalentemente sulle fasce con dei movimenti a fisarmonica che risucchiando i laterali avversari. Questa tattica ha creato spesso varchi per gli inserimenti di Insigne e Politano in primis, con Hysaj e Di Lorenzo sempre lesti a pungere. L’ex Empoli ha firmato il 2-0 e poco prima lo aveva sfiorato di un soffio.

Rino Gattuso vede i suoi in costante progresso di gioco e anche di risultati ma continua a predicare umiltà e concentrazione

Il Napoli, infatti, non può permettersi disattenzioni e già deve calarsi completamente nella sfida di giovedì al San Paolo contro l’Inter. I nerazzurri hanno forzatamente usufruito di un turno di riposo in campionato che sicuramente li agevolerà sulla tenuta fisica. È altrettanto vero che l’appetito vien mangiando e il Napoli attuale sta dimostrando una voracità che sembra non voglia attenuarsi in nessun modo. Speriamo di fare un solo “boccone” anche dei ragazzi di Conte.

