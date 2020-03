Prima Pagina CdS Ed. Campania:”Un Napoli da Amare”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Domenica 1 Marzo 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo centrale dedicato alla partita vinta di ieri sera col Torino: “Un Napoli da Amare”.

Batte il Torino 2-1, 15 punti in 6 gare. Dopo gli applausi nella sfida di Champions con il Barça la squadra di Gattuso regala spettacolo contro i granata. Manolas e Di Lorenzo a segno, lampo al 91′ di Edera e finisce 2-1. Insigne incanta. 5° posto a -3. Il tecnico: “Belli e Bravi”.

Sorpasso Lazio: il primo posto è suo. Supera il Bologna 2-0 con i gol di Luis Alberto e Correa.

Coronavirus: la cinque partite a porte chiuse rinviate al 12 Maggio. Stop a Juve – Inter. “Torneo falsato“.

Roma – Cagliari con Kalinic. Sere B: Il Benevento è una favola. Ventura cade a Frosinone.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

Casa Napoli è un contenitore di notizie online sulla squadra del Napoli e il mondo che le ruota intorno. I nostri redattori riportano e commentano quanto accade a tutti i protagonisti e non solo. Una giovane redazione sempre pronta a seguire, riportare e commentare il percorso della nostra amata squadra. Online sul giornale, in televisione, sul web ed in radio.

🖨

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net