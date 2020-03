Prima Pagina Tuttosport:”Tra le Due Litiganti la Lazio Gode”

Prima Pagina del giornale Tuttosport di oggi Domenica 1 Marzo 2020

Prima Pagina del giornale torinese Tuttosport con il titolo centrale dedicato al rinvio della partita Juve -Inter e alla vittoria della Lazio: “Tra le Due Litiganti la Lazio Gode“.

Rinvio Juve – Inter: Che Rissa! Dure polemiche per il posticipo al 13 Maggio della partitissima di stasera e delle altre 4 gare che dovevano essere giocate a porte chiuse. Inzaghi ne approfitta, batte il Bologna e si portain testa a + 2 sui campioni d’ Italia.

Ridateci il Toro! La squadra granata è in caduta libera: sesta sconfitta consecutiva, nessun progresso sul piano del gioco. Il Napoli vince grazie ai gol di Manolas e Di Lorenzo, inutile la rete di Edera.

In basso le altre notizie sugli altri sport. Sci: Coppa del mondo a La Thuile. Brignone, seconda in Super G. Adesso è in fuga.

Balsamo – Paternoster e Vece. Doppio bronzo per la pistard. Snowboard / Vince Felicetti. Fischnaller 4° mani sulla coppa.

Fonte: Redazione Tuttosport. Direttore responsabile Xavier Jacobelli. Rassegna Stampa a cura della Redazione di CasaNapoli.net.

