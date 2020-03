Prima Pagina CdS Ed. Campania:”Il Piano Gattuso”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Domenica 8 Marzo 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo centrale dedicato alla ripresa delle partite di Serie A con l’ emergenza Coronavirus: “Un Calcio alla Paura“.

Ore 20:45, si gioca Juve – Inter: Sarà ricordata come l’ evento che cercò di distrarre il paese dalla paura del contagio.La sfida scudetto più attesa senza pubblico. Sarri: “Adesso posso scegliere in una rosa ricca”. Conte: “Noi con un solo obiettivo, vincere”. Anche la Lazio davanti alla tivù per conoscere il proprio destino: ancora primo posto o secondo?

Titolo in basso dedicato alla situazione in casa Napoli: “Il Piano Gattuso“. Si è conquistato la stima di De Laurentiis e studia il Napoli del futuro: Dalla conferma di Fabian, Mertens e Zielinski agli sviluppi sul rinnovo di Milik e all’ affare Boga. Piace Barisic, esterno del Glasgow Rangers. I nodi Koulibaly e Allan.

L’ avversario di Champions: Barcellona, “Un rigore di Messi risolleva il Barça”.

Si allarga la Zona Rossa. Virus: Chiusa mezza Italia ma la Serie A non si ferma. Gravina: “Stop in caso di giocatore positivo”

Niente partite in chiaro, vedremo solo la Serie C.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

