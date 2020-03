Radio KissKiss- Alessandro Renica: “Questo virus doveva essere preso prima, ma adesso bisogna fermare il calcio! Rinvio Verona-Napoli? Vi dico come stanno le cose qui in Veneto”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, a proposito della situazione caotica relativa al Coronavirus e sul possibile rinvio della gara degli azzurri a Verona

Queste le sue parole:

“Io faccio il mio giretto in centro e poi torno a casa, cosa che faccio da due mesi, come sempre. Questo virus doveva essere preso prima. Verona, che di solito ha un turismo spaventoso sempre di più in crescita, oggi è una città colpita pesantemente dal virus perché c’è poca gente in giro. C’è molta civiltà, c’è preoccupazione. Alcune precauzioni dovevano essere prese prima. Giustamente il calcio, come tutte le altre attività che si sono fermate già, deve essere fermato e deve dare l’esempio.

Verona-Napoli in programma venerdì sera sarà rinviata? Io vi dico che qui in Veneto c’è una grande preoccupazione. Le strade non sono proprio deserte, ma comunque c’è pochissima gente in strada. Lo ripeto: bisogna assolutamente fermare il campionato italiano di Serie A. Il calcio non può essere considerato un mondo a parte”

