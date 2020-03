Radio Punto Nuovo – Faraoni dalla difesa scaligera a quella del Napoli, il passo è breve

NAPLES, ITALY - OCTOBER 19: Davide Faraoni of Hellas Verona during the Serie A match between SSC Napoli and Hellas Verona at Stadio San Paolo on October 19, 2019 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Radio Punto Nuovo – Faraoni Prossimo uomo mercato del Napoli

Il campionato è fermo per le note vicende legate al contagio da Covid-19, ma non soltanto in Italia, è l’Europa e parte del mondo che hanno chiuso le porte in faccia all’universo calcio.

E’ giusto sia così? Non possiamo saperlo, gli inglesi nella lotta al Coronavirus stanno adottando una diversa strategia per giungere all’immunità di gregge, cioè un diverso modo per aspettare che la popolazione sviluppi immunità al virus.

Ciò significa in termini scientifici attendere il contagio per lo meno sul 60% della popolazione per poi osservare il picco di discesa.

Con il 60% di contagio della popolazione bisogna mettere in conto anche una percentuale a due cifre di persone che possono non farcela.

Però il calcio in Inghilterra, nella Premier League è fermo, segno evidente che anche in quel paese non si vuole far rischiare nulla ai propri calciatori.

In questo quadro così asettico del mondo calcistico, le squadre stanno programmando il futuro, che si spera sia migliore del presente.

Il Napoli del domani è già in fase di costruzione e Giuntoli è al lavoro come non mai.

Per il reparto difensivo si prevede l’addio dell’albanese Hjsay, per cui c’è l’interessamento per Marco Davide Faraoni, che si sta rendendo protagonista di una eccellente stagione con la maglia del Verona.

Marco Davide Faraoni, classe 1991 cresciuto nella Lazio, nel 2010 fu acquistato dall’Inter rimanendo in nerazzurro per due stagioni. Poi Watford, Udinese, Perugia, Novara, Crotone e infine Verona dove ha inanellato ventiquattro presenze con tre gol e altrettanti assist.

Mario Giuffredi, agente di Hjsay, ma anche di Davide Faraoni, è intervenuto ai microfoni dell’emittente Radio Punto Nuovo disquisendo sul suo assistito:”Faraoni a Napoli? E’ troppo presto per parlare di mercato adesso. Non nascondo mai nulla, Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso. Sicuramente dobbiamo andare avanti, fare quello che abbiamo sempre fatto”.

