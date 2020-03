Il Mattino – Il Napoli riprende gli allenamenti ma in modo individuale

Il Napoli riprendi gli allenamenti ma in modo individuale

Il Napoli riprendi gli allenamenti ma in modo individuale. L’emergenza coronavirus ha bloccato ogni attività sportiva, anche professionistica, in Italia nelle ultime settimane: gli allenamenti in Serie A sono sospesi. Oggi i club – riferisce l’edizione odierna de Il Mattino – arriverà lo stop agli allenamenti dei club di serie A. Fino al 4 aprile. Non è facile fare i conti dei danni che la serie A avrà da questo stop e dalla ripartenza, se tutto andrà bene, a porte chiuse. Diciamo circa 190 milioni di euro se si riuscirà a chiudere la stagione.

Il minimo, per intenderci. 800 milioni se tutto andasse per l’aria. Nulla a confronto del collasso del Paese e dell’angoscia di non vedere ancora una via d’uscita. «Noi speriamo che sia il 3 maggio la data per tornare a giocare, ma chi può dirlo con certezza?», ha ribadito ieri il numero uno della Figc Gabriele Gravina. I club voteranno la sospensione dell’attività sportiva e quindi l’interruzione degli allenamenti fino a una certa data (il 4 aprile) anche se è probabile che qualche club possa anticipare di qualche giorno, ma non tanti, con allenamenti individuali o a gruppi come è possibile che facciano la Lazio, il Cagliari e anche il Napoli (il raduno a Castel Volturno fissato per lunedì, dopo un primo slittamento, è saltato).

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è così espresso: ““Stiamo cercando di stare coi piedi per terra, capendo la gravità del momento e l’emergenza che stiamo affrontando. Noi in questo momento abbiamo una grande esigenza ovvero quella del campionato che deve comunque arrivare ad una sua definizione. L’obiettivo è finire il campionato il 30 giugno, data ultima. Andare oltre non è impossibile ma è più difficile e complicato”.

