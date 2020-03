Prima Pagina CdS Ed. Campania: “GAME OVER”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Domenica 22 Marzo 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo centrale dedicato alle parole del presidente del Brescia sul campionato: “GAME OVER”.

Cellino risponde alle accuse e spegne le speranze. Durissimo il presidente del Brescia: “Lotito vuole lo Scudetto? Diamoglielo. Ma dimentichiamoci il campionato. Quella è la peste. Sui tagli dei calciatori: “Via un terzo a stipendi, tv e tasse”. E sul caso preparatori: “non hanno detto la verità”.

Anche Dybala! Dopo Rugani e Matuidi, positii Paulo e la sua fidanzata. Juve caos: Douglas Costa in Brasile. I Maldini contagiati. “Tutto Ok”. Paolo e il figlio Daniel sono già in quarantena. “Buone Condizioni”.

Stretta del Governo: Chiuse le attività non essenziali.

Addio a Gianni Mura. E’ morto a 74 anni d’ infarto.

In basso leggiamo del Napoli: “Le Big in fila per Fabian, ma servono 100 milioni”. Ruiz piace a Barcellona, Real e city. Il procuratore: “C’ è interesse, abbiamo informato il Napoli”.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

