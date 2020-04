Vincenzo De Luca: “Chiuderò i confini della Campania se la Lombardia riapre!”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha annunciato che chiuderà i confini della Campania per contenere i contagi, appena la Lombardia riaprirà i confini

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha annunciato che chiuderà i confini della Campania per contenere i contagi, appena la Lombardia riaprirà i confini.

Diversi governi regionali del Paese puntano alla riapertura entro il 4 maggio, se non prima. Lombardia e Veneto si sono schierate pubblicamente a favore della ripresa, con tempi e modi tutti da stabilire per garantire la sicurezza delle persone. Così come il Piemonte, che ieri per bocca del governatore Cirio si è proposto co

Discorso simile per la Sicilia che con l’assessore alla sanità Ruggero Razza ha fatto sapere di essere pronta. A questi si aggiungono anche le Marche che sono al lavoro per poter ripartire.

In Campania il Governatore Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza per fare il punto sull’emergenza Coronavirus dice: “Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni“.

Poi ha proseguito De Luca rivendicando con orgoglio quanto fatto finora: “Noi abbiamo salvato la Campania, assumendo decisioni due settimane prima del governo nazionale. Lo abbiamo fatto con scelte rigorose ma anche con la responsabilità dei cittadini”.

Infine ha sottolineato che il rischio era legato alla densità abitativa, soprattutto in alcune aree: “Non stiamo di fronte a problemi banali, ma seri che vanno affrontate con tutto il rigore necessario”.

🖨

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive