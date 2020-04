Sgarbi: “De Luca conosce i napoletani, non saranno rispettosi di nessuna regola”

OPINIONE SGARBATAVincenzo #DeLuca avverte che, se le regioni del Nord dovessero riaprire precocemente nonostante il contagio forte, lui farebbe un'ordinanza per vietare l'ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni.L'ultimo dato dice +36 positivi in #Campania e +1.041 in #Lombardia.L'intento è chiaro, chiarissimo, ma per un Vittorio #Sgarbi in versione capra che non conosce l'argomento, piuttosto che una protezione sanitaria dal Nord infetto, sarebbe una misura contro i napoletani:«De Luca conosce i napoletani, e quindi tende a credere che non saranno rispettosi di nessuna regola».Prosegue incessante l'attacco gratuito alla città a base di pregiudizi e luoghi comuni. E continua la campagna di denigrazione di #Napoli.Alla prossima puntata, che non tarderà.

Pubblicato da Angelo Forgione fanpage su Venerdì 17 aprile 2020