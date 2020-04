Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia replica alle parole di De Luca sulla chiusura dei confini della regione nei confronti di veneti e lombardi

Non si è fatta attendere la reazione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia dopo le dichiarazioni di De Luca. “Non credo che i veneti che sono soliti andare in vacanza in Campania siano contenti, penso che il presidente De Luca non stia facendo un gran servizio alla sua regione”. A chi gli ha chiesto se sarebbe stato opportuno che la Fase 2 prevedesse solo spostamenti in ambito di ogni singola regione, ha risposto. “Sarebbe bello confrontare i tamponi fatti nelle varie regioni e il rapporto con i contagi. Senza sapere il numero di tamponi effettuati, non ci sono elementi di confronto, ricordo che noi abbiamo fatto il maggior numero di tamponi dopo la Corea del Sud”.

Il Governatore della Campania aveva annunciato la possibile chiusura dei confini regionali campani in caso di passaggio alla Fase 2 da parte delle regioni del Nord. “In Campania dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio. Ci sarà una riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori con controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie. La posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese”

