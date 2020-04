Il Mattino, il Dottor Ascierto: “I numeri in Campania sono buoni, ma non bisogna abbassare la guardia”

Il Dottor Ascierto a “Il Mattino” raccomanda calma e prudenza

Il professor Paolo Ascierto, oncologo del Pascale di Napoli, è stato il primo che ha sperimentato con successo in Italia il Tocilizumab, il farmaco per l’artrite, per combattere il Coronavirus. I risultati hanno avuto successo, tanto è vero che il farmaco è stato successivamente sperimentato anche in Francia.

Intervenuto sulle colonne de “Il Mattino” Ascierto ha predicato calma e prudenza: “In questa fase non bisogna abbassare la guardia. I numeri in Campania sono buoni, ma non possiamo dire di essere usciti dalla Fase 1”

IL VIRUS CONTINUA A CIRCOLARE

“I contagi al Nord sono elevati ancora oggi. Da noi ci sono meno pazienti in terapia intensiva. ma dobbiamo comunque mantenere alto il livello di allerta. Il virus ancora circola”

LA CURA ASCIERTO

L’arrivo del Coronavirus in Italia e in Campania, ha dato la possibilità al Professor Ascierto di far partire una sperimentazione “off label” a base di Tocilizumab su diciotto pazienti contagiati dal Coronavirus e ricoverati in terapia intensiva. I risultati ottenuti con il farmaco per la cura dell’artrite reumatoide hanno permesso al Pascale di ottenere dall’Aifa il via libera far partire, come centro pilota, una sperimentazione nazionale con il Tocilizumab

