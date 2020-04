USSI Campania si schiera con la Gazzetta e attacca il Napoli: “Atto inaccettabile”

USSI ha replicato al comunicato del Napoli in cui smentiva un articolo di Nicita pubblicato dalla Gazzetta dello Sport

L’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) sezione Campania ha rilasciato un duro comunicato sulla querelle di queste ultime ore tra Gazzetta dello Sport e Napoli. In sintesi, l’associazione ha preso le parti del quotidiano sportivo e del giornalista Maurizio Nicita. Al contempo ha sottolineato di non aver gradito i toni del club partenopeo.

Ricordiamo che la diatriba è emersa dopo la pubblicazione sulla “Rosea” di un articolo firmato da Nicita. Il pezzo riportava alcuni retroscena sulle trattative per i rinnovi di Mertens e Zielinski.

Il Napoli, per tutta risposta, ha diramato una nota ufficiale nella quale ha definito l’articolo “denso di imprecisioni”. Inoltre il club ha spiegato che c’erano diverse indiscrezioni non veritiere perché non confermate né verificate dall’autore.

Proseguendo, la società azzurra ha aspramente criticato la notizia, evidenziando che si tratta di invenzioni su “incontri, date, cifre, criticità delle trattative”.

Successivamente è partito l’affondo nei confronti della Gazzetta dello Sport. Il Napoli si è chiesto come sia possibile che un giornale autorevole possa lasciar passare articoli “privi dei requisiti minimi in merito all’affidabilità dei fatti”.

La replica di USSI Campania è stata alquanto dura e non ha risparmiato frecciate velenose alla società partenopea.

USSI Campania: “È doveroso respingere l’ennesimo attacco personalizzato nei confronti dei giornalisti sportivi”

La risposta di USSI Campania e del SUGC (Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania) non lascia adito ad interpretazioni. Nel comunicato si legge subito che entrambi non approvano i toni e nemmeno i contenuti pubblicati dal Napoli.

Le due associazioni hanno affermato di essere al fianco del collega Maurizio Nicita: “La cui professionalità ed esperienza sono ampiamente riconosciute”.

Ritengono che quello del club di De Laurentiis sia l’ennesimo “attacco personalizzato” contro i giornalisti sportivi. La loro colpa sarebbe esclusivamente quella di lavorare al meglio e di riportare indiscrezioni “giornalisticamente rilevanti”.

A questo punto è stato citato direttamente il Napoli. USSI Campania ha rispedito al mittente le accuse dei partenopei di notizia inventata di “sana pianta” soprattutto perché il club non avrebbe mai fornito alcuna controprova.

L’attacco è proseguito quando il sindacato ha parlato di “atto inaccettabile”, riferendosi al fatto che il sodalizio napoletano abbia operato una distinzione tra la professionalità di Nicita e l’autorevolezza della Gazzetta dello Sport. Infine USSI e SUGC si sono detti pronti a difendere il giornalista “in tutte le sedi”.

