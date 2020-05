Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, è ad un bivio: il Napoli ha già in mente la proposta, qualora il giocatore decidesse di andare via dal Piemonte

Come spiega il quotidiano “La Stampa” l’attaccante del Torino si trova a un bivio: restare granata o andar via, accettando la corte altrui. Come quella del Napoli il cui pressing è insistente. La società azzurra starebbe pensando di inserire anche Petagna nell’operazione più 20 milioni di euro. Ma la questione principale riguarda la volontà del calciatore più che la valutazione economica. Sullo sfondo anche Milan e Roma ma oggi il Napoli è in pole position qualora Andrea Belotti pensasse anche solo per un istante di lasciare il Torino.

Gli azzurri, ma in particolare il patron Aurelio De Laurentiis, seguono da tempo Andrea Belotti. Il Presidente del club azzurro stima profondamente l’attaccante granata e lo ritiene una pedina fondamentale per migliorare il reparto avanzato. A maggior ragione se Milik non dovesse rinnovare il contratto con gli azzurri. La dirigenza azzurra sono alla ricerca di una nuova prima punta da affiancare a Milik o per sostituire il polacco, in caso di cessione.

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive