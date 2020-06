Tuttosport: Napoli non molla Immobile della Lazio

Napoli, non si molla Immobile: spunta la richiesta della Lazio.

Secondo il quotidiano torinese “Tuttosport”,il Napoli non è intenzionato a mollare Immobile. Le richieste della Lazio per l’attuale capocannoniere della serie A sono alte: 70 milioni di euro per il suo cartellino. Il calciatore nativo di Torre Annunziata chiederebbe invece un ingaggio non inferiore ai 4 milioni di euro a stagione.

Ricordiamo che negli ultimi giorni Lotito stava pensando di blindare il suo bomber con un nuovo contratto. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un allungamento dell’attuale scadenza (giugno 2023) al giugno 2025 con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 3 milioni a stagione a 4 milioni.

Immobile,alla Lazio da luglio 2016, non ha mai nascosto la sua volontà di andare avanti con il club biancoceleste. A Roma vive ormai da 4 anni e ha anche acquistato casa. Il richiamo della propria terra d’origine sarebbe comunque forte per un ragazzo andato via a soli 17 anni, quando la Juventus lo prelevò dal Sorrento.

In azzurro poi ritroverebbe l’amico Lorenzo Insigne, compagno di Nazionale e del Pescara di Zeman. I due calciatori napoletani sotto il maestro boemo nell’anno della promozione in A del club abruzzese (stagione 2011/2012) segnarono insieme la bellezze di 46 reti confermando il loro grande feeling sia dentro che fuori dal rettangolo verde.

Sarà disposto però Aurelio De Laurentiis ad investire una cifra blu per un 30enne?