Covid-19, Bollettino Regione Campania ancora 16 nuovi casi, nessun decesso

Covid -19: il Bollettino odierno della Regione Campania

Anche oggi la Regione Campania ha pubblicato il consueto bollettino quotidiano che ci aggiorna sull’andamento dei contagi di Covid-19 in Campania

Il Totale delle persone positive al Covid-19 in Campania d oggi è’ di 4.990 (sedici in più rispetto a ieri).

Stando all’ultimo aggiornamento il numero dei decessi è di 434 (zero decessi oggi), quello dei guariti è di 2,076 (oggi 16 in più). Il totale dei tamponi effettuati oggi ammonta a 329.863





l’Unità di Crisi ha fornito i dati sull’andamento del Coronavirus nella Regione Campania.

Ecco il bollettino aggiornato alle ore 17 nella giornata di oggi, 30 luglio 2020. Sembra in leggera diminuzione il numero dei casi di contagio da Covid-19 nella giornata di oggi.

Sono infatti 16 i casi positivi totali nella regione, a fronte dei 29 casi che la Protezione Civile ha registrato ieri. Si contano infatti 399 positivi totali, rispetto ai 408 di ieri. Ma il dato più positivo riguardata i decessi: 0 nella giornata di oggi.



Ecco i dati del bollettino:

Positivi del giorno:16 Tamponi effettuati oggi:+2.076

Positivi totali :4.990

Totale tamponi effettuati :329.863

Guariti del giorno: 25 Guariti totali: 4.157

Decessi del giorno: 0 Decessi totali: 434

Sono da considerarsi clinicamente guariti da Covid tutti quei pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata, ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Resta inoltre alta la guardia del Governatore della regione Vincenzo De Luca.

IL Governatore appare deciso nelle sue intenzioni volte ad intensificare i controlli, in considerazione del fatto che continuano a rilevarsi quotidianamente casi positivi da Coronavirus nella regione.

La sua attenzione è rivolta maggiormente ai locali, quali ristoranti, bar e discoteche, i luoghi in cui si verificano il più alto numero di assembramenti, soprattutto di giovani, in forte assenza delle norme di sicurezza.

