CdS: C’è il recupero di Manolas

Kostas Manolas, recupero lampo. Potrebbe giocare già domani contro la Lazio.

C’è stato un vero e proprio recupero lampo per il centrale greco Kostas Manolas. Il difensore ex Roma aveva rimediato un problema al costato nella gara di sabato con il Sassuolo obbligandolo all’uscita anticipata dal campo. Infortunio che rischiava di tenerlo fuori anche per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.

L’edizione odierna de “il Corriere dello Sport”, però, fa sapere, nella sua edizione odierna, che addirittura il numero 44 azzurro ha recuperato in pieno dal fastidio alle costole.

Secondo il quotidiano, il greco sta molto meglio e una sua convocazione per domani sembra tutt’altro che impossibile.

In situazioni come queste, la differenza la fa la sopportazione del dolore: in questo il classe 91 è un maestro. Infatti, già in altre situazioni, il centrale azzurro, ha recuperato in tempi brevi da altri infortuni che sembravano ben più lunghi e gravi.

Non è da escludere che mister Rino Gattuso possa concedere al suo difensore qualche minuto già domani sera contro i biancocelesti di Simone Inzaghi, per testare la tenuta fisica in vista della Champions.

A questo punto, sembra chiaro che, il forte difensore ellenico possa esserci in campo l’8 agosto in terra iberica.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.