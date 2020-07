Serie A, le probabili formazioni di Napoli Lazio. Gattuso tra il dubbio se provare gli 11 anti Barcellona o se evitare infortuni e tenere fuori i big

Domani sera andrà in scena l’ultimo atto della Serie A 2019/2020. Un’annata non particolarmente favorevole per gli azzurri, che solo grazie alla vittoria della Coppa Italia sono riusciti ad assicurarsi un posto nella prossima Europa League. Un mero contentino per chi ad inizio anno era partito con tutt’altre aspettative.

La partita di domani sera al San Paolo contro la Lazio sarà priva di stimoli per gli azzurri. Tuttavia è l’ultima prova prima del super impegno di sabato 8 agosto contro il Barcellona. Ragion per cui se da un lato Gattuso non ha più nulla da chiedere alla Serie A, dall’altro la gara contro i biancocelesti potrà essere l’occasione giusta per fare le prove generali in vista del big match di Champions League. Di fronte avrà una Lazio che sembra essersi ripresa dopo i pasticci del post lockdown. Gli uomini di Simone Inzaghi inseguono il secondo posto e faranno di tutto per consentire al proprio bomber Immobile di battere il record di reti di Higuain. L’attaccante laziale è fermo a 35 realizzazioni, ad una sola lunghezza dai 36 del Pipita.

Sembra dunque, che la Lazio abbia più motivazioni rispetto al Napoli. Le probabili formazioni raccontano di una Gattuso ancora incerto se schierare la formazione tipo prevista per la sfida contro il Barcellona, o se tenere a riposto qualche giocatore acciaccato e riservarlo per la sfida al Camp Nou.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Allan; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All. Inzaghi

ARBITRO: Calvarese (Baccini-Vecchi, IV: Dionisi, VAR: Di Paolo, AVAR: De Meo)

