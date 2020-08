Coronavirus: Oggi 10 i nuovi positivi in Campania, 8 i guariti.

CORONAVIRUS : ANCHE OGGI è STATO DIRAMATO IL CONSUETO BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA



Questo il bollettino di oggi sui contagi di Coronavirus in Campania



Positivi del giorno: 10

Tamponi del giorno: 2.162

Totale positivi: 5.009

Totale tamponi: 334.998

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 435

Guariti del giorno: 8

Totale guariti: 4.177

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica a livello Nazionale nelle ultime 24 ore sono diminuiti i contagi da Covid- 19

Ecco quanto riportato dal Quotidiano

“ I casi di positività al virus rilevati oggi sono 295 più di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute.Il saldo complessivo del casi totali dall’inizio dell’epidemia sale così a 247.832. Il 53% dei nuovi casi è stato rilevato in tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), con l’Emilia Romagna sopra la Lombardia (56 a 55). Solo in Valle d’Aosta e Basilicata non si sono registrati nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) superano quota 200 mila (200.229). Cinque i morti nelle ultime 24 ore (il totale è 35.146): 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 1 in Veneto e 1 in Toscana. I pazienti in terpaia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri, quelli ricoverati con sintomi 705 (undici in meno); in isolamento domiciliare sono in 11.709 (+44).



Lombardia

Nelle ultime 24 ore sono 55 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, una persona è morta a causa delle conseguenze del Covid. Questi i dati principali del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Aumenta di due pazienti il numero dei ricoverati in terapia intensiva e sono 10 in più quelli in cura nei reparti Covid. I 55 nuovi positivi sono stati registrati sulla base di 8.419 tamponi processati.

Piemonte

Nessun decesso di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove però si registrano 16 nuovi positivi, 13 dei quali asintomatici. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale che segnala anche 14 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 26.105 piemontesi, con altri 648 in via di guarigione. Se il numero delle vittime piemontesi dall’inizio della pandemia resta invariato (4.129), i contagi salgono dunque a 31.683, circa 16mila dei quali a Torino. Invariati i ricoverati in terapia intensiva, cinque ormai da alcuni giorni, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 96 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 700. I tamponi diagnostici finora processati sono 501.784, di cui 275.485 risultati negativi.”

