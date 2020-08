Napoli-Lazio, segui il live con CasaNapoli.net: finisce la partita, il Napoli chiude in bellezza. Immobile non supera Higuain

Napoli-Lazio: segui il live della partita con CasaNapoli.net. Le due squadre sono all’ultimo atto di questo campionato che con oggi cala il sipario

92′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL! POLITANO CALA IL TRIS PER IL NAPOLI! Azione stupenda del Napoli. Di Lorenzo va via sulla destra e crossa basso per Mertens. Invece di calciare, il numero 14 confeziona di prima un cioccolatino per Politano, che a tu per tu con Strakosha mette in rete!

89′ – Imbucata in area per Lozano, che calcia di prima intenzione: blocca Strakosha.

87′ – Doppio cambio per la Lazio: fuori Parolo e Correa, dentro Anderson e Adekanye.

85′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Insigne e Zielinski, dentro Politano ed Elmas.

84′ – Non ce la fa Insigne, fermo a terra, steso al suolo, quasi in lacrime, disperato. Al suo posto entra Elmas.

83′ – Sostituzione per la Lazio: fuori Lazzari, dentro Lukaku.

81′ – Insigne si ferma dopo uno spunto e si accascia al suolo: da valutare le sue condizioni.

78′ – Tre cambi per il Napoli: entrano Demme, Lozano e Ghoulam al posto di Lobotka, Callejon e Mario Rui.

77′ – MARUSIC! Cross al centro dalla destra, la palla batte a terra in area e schizza verso Marusic, il cui colpo di testa termina a lato.

74′ – Ripartito il match.

73′ – Cooling break al San Paolo.

71′ – CALLEJON! Azione spettacolare del Napoli. Cross di Insigne per Callejon, che calcia al volo a incrociare: palla di un soffio a lato.

69′ – Giallo anche per Immobile.

68′ – Manolas interviene duramente su Correa, si scatena un parapiglia con Mario Rui e la panchina della Lazio protagonisti. Ammonito il portoghese. [ Annulla ammonizione VAR ]

64′ – Sostituzione per la Lazio: fuori Acerbi, dentro Vavro.E’ doppio cambio: entra anche Bastos per Patric.

62′ – CORREA! Luis Alberto ha un grande spunto e va in percussione. Palla in area per Correa, che calcia con Ospina già addosso a lui: respinge il portiere colombiano.

60′ – Partita bella in questa fase. Le squadre non si stanno risparmiando.

58′ – Bella azione elaborata del Napoli. Al tiro arriva Fabian, da fuori area: palla deviata in angolo.

57′ – CORREA! PALO! Adesso la Lazio prova a reagire: Marusic va sulla sinistra e appoggia a Correa, che entra in area, ne salta due e calcia col mancino, stampando la sfera sul palo!

54′ – GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL! INSIGNE TRASFORMA IL RIGORE! Palla da un lato, portiere dall’altro: Insigne spiazza Strakosha e riporta il Napoli in vantaggio!

52′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Palla in profondità per Insigne, che appoggia al centro verso Mertens: Parolo interviene in scivolata e per l’arbitro c’è il fallo. Calcio di rigore!

49′ – Zielinski appoggia ad Insigne, che dai quindici metri calcia col destro: blocca in due tempi Strakosha.

46′ – Nessun cambio all’intervallo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

FINE PRIMO TEMPO!

45′ – L’arbitro concede due minuti di recupero.

45′ – Calcio di punizione per il Napoli dalla fascia: palla dentro, colpo di testa ad allontanare di Parolo. Sul prosieguo dell’azione Acerbi mette in fallo laterale.

43′ – Ospina rischia con un passaggio centrale, scivolando. La Lazio però non ne approfitta, come accadde invece all’andata.

41′ – Il Napoli adesso fa girare il pallone, alla ricerca di spazi che non trova. Possesso sterile.

38′ – MARIO RUI! Il numero 6 accompagna fino al limite dell’area, riceve l’appoggio di Insigne e calcia a giro: la sfera termina di poco a lato.

35′ – Luis Alberto serve Milinkovic sulla sinistra. Spiovente lunghissimo, blocca Ospina anticipando tutti.

33′ – Zielinski riceve sulla sinistra e crossa subito verso Callejon. Chiude la difesa.

31′ – Luis Alberto vede lo scatto di Immobile in profondità e prova a premiarlo, ma dosa male il passaggio: blocca Ospina.

28′ – Riparte il match.

26′ – Cooling break al San Paolo: possibilità per le squadre di refrigerarsi.

22′ – GOL DI IMMOBILE! LA LAZIO PAREGGIA! Parolo dà un gran pallone a Marusic sulla sinistra. Tocco centrale per Immobile, fortunato nel rimpallo. Cross basso per l’attaccante di Torre Annunziata dal lato corto sinistro dell’area del Napoli e zampata vincente: Ospina battuto sul primo palo, Immobile fa 36 in Serie A!

19′ – Cross basso per Mertens, che scarica ad Insigne. Ingabbiato da due avversari, il numero 24 la perde.

17′ – Luis Alberto scodella nel mucchio, ma si alza la bandierina: fuorigioco del destinatario Luiz Felipe.

15′ – Luis Alberto va in verticale da Correa, che con un numero va via a Koulibaly. Fallo del difensore senegalese: giallo per lui.

13′ – INSIGNE! La Lazio si è spenta: ora perde palla in uscita, Fabian ne approfitta e va subito da Insigne sui quindici metri. Lo spagnolo incrocia, spedendo di un soffio a lato.

12′ – Fabian porta palla, poi imbuca con l’esterno per Insigne. Luiz Felipe è fondamentale nella chiusura in area.

GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! IL NAPOLI PASSA CON FABIAN! Bella azione del Napoli. Palla in verticale per Zielinski, che scarica su Mertens al limite dell’area. Tocco per Fabian, che prepara il tiro col mancino e lo esplode: Luiz Felipe devia leggermente, tocca anche Strakosha, ma nessuno dei due evita la rete a giro dello spagnolo!

7′ – Koulibaly lancia verso Callejon, ma il suo suggerimento è impreciso.

4′ – Sugli sviluppi del corner Immobile manca l’appuntamento col pallone: l’ex Siviglia cicca il pallone col sinistro.

3′ – Sventagliata sulla destra per Lazzari, che rientra sul mancino e va al cross. Koulibaly allunga la traiettoria, la sfera finisce in calcio d’angolo.

INIZIATA!

Squadre in campo, solita divisa azzurra per il Napoli mentre gli ospiti sono in blu.

Presenza numero 255 in Serie A. Ultima presenza, probabilmente, in Serie A. José Maria Callejon, titolare stasera contro la Lazio, è di fronte all’ultimo match al San Paolo, visto che la sua partenza a fine stagione sembra scontata. Il Napoli, dopo oggi, non giocherà più al San Paolo fino alla prossima annata. Per questo, come omaggio, Lorenzo Insigne ha deciso di concedere la fascia di capitano all’amico e compagno di squadra spagnolo. José con la fascia al braccio contro i biancocelesti.

Gattuso prova l’11 anti-Barça e preferisce Lobotka a Demme in regia ed al centro della difesa c’è Manolas in coppia con Koulibaly. Nella Lazio novità Marusic a sinistra, per fronteggiare evidentemente Callejon, ed in attacco confermati Correa ed Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

