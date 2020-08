SKY: Ugolini, le ultime sulla formazione

Formazione anti-Lazio, Massimo Ugolini: “Dries Mertens titolare, scelto anche il centrocampo”.

Massimo Ugolini, inviato e giornalista di Sky Sport, nel suo intervento radiofonico sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla scelte di formazione di Gattuso. Questa sera il Napoli, per l’ultima gara di campionato, affronterà la Lazio al San Paolo.

Per l’inviato dell’emittente satellitare Rino Gattuso schiererà una squadra già in proiezione della sfida dell’8 agosto in Champions contro il Barcellona.

“Contro la Lazio vedremo qualcosa di molto simile di quello che vedremo a Barcellona”, queste le sue dichiarazioni.

Per quanto riguarda le scelte, il trainer azzurro dovrebbe schierare al centro dell’attacco azzurro Dries Mertens. Il belga non ha giocato l’ultima gara a San Siro contro l’Inter per squalifica e il match di questa sera servirà per mettere minuti nelle gambe.

Probabilmente potrebbe esserci un turno di riposo per Lorenzo Insigne che dal post lockdown ha sempre giocato titolare ed è sembrato stanco. Nulla è deciso comunque sul capitano.

Scelte fatte sugli uomini che comporranno il trio di centrocampo: Fabian Ruiz e Piotr Zelinski agiranno da mezzali ai lati dello slovacco Stan Lobotka che potrebbe far riposare, per questa gara, l’italo tedesco ex Lipsia Diego Demme.

