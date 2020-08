Bollettino Covid Campania:5 nuovi casi ma 14 guariti in un giorno

Covid Campania, 5 nuovi casi su 2.919 tamponi.

Il bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Campania: sono stati individuati 5 nuovi casi positivi al termine di 2.919 tamponi effettuati nell’ultima giornata. Il totale dei contagi è aggiornato a 5.035 unità su un totale di tamponi che ha raggiunto quota 343.950 tamponi dall’inizio della pandemia.

Record di pazienti guariti: 14 in un giorno

Per fortuna non si è verificato nessun decesso e quindi il il totale delle vittime dall’inizio della pandemia, resta fermo a 438. La buona notizia riguarda i guariti: ce ne sono stati 14 nella sola giornata di ieri per un totale complessivo di 4.212. I dati, relativi alla mezzanotte di ieri, mercoledì 5 agosto, sono forniti dall’Unità di crisi regionale.

Situazione complessiva italiana

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 58.673 (7.099.713 il totale da inizio emergenza).Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.187. Il totale dei guariti dall’inizio dell’epidemia è 201.323. In aumento di un’unità anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sale a 42. Basilicata e Molise sono le uniche due regioni italiane a contagio zero.

