CdS: Immobile resta alla Lazio

Ciro Immobile, accostato al Napoli, annuncia la sua permanenza a Roma: “Resto a vita alla Lazio!”

Ciro Immobile, capocannoniere della serie A e vincitore della Scarpa d’ Oro 2020, è stato seguito dal Napoli. Gattuso aveva fatto il suo nome per il proprio attacco prima di virare e chiudere con Osimhen. Immobile, in un’ intervista rilasciata a “il Corriere dello Sport”, ha ribadito la sua permanenza alla Lazio.

Le parole del bomber biancoceleste: “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni”.

“In passato sono stato vicino agli azzurri”.

Nel corso dell’ intervista, il centravanti originario di Torre Annunziata, ha anche parlato dell’ interessamento del club partenopeo in passato. Immobile, nel 2016, poteva essere il sostituto di Higuain passato da poco alla Juventus. Aurelio De Laurentiis in quell’ estate fece saltare tutto dopo screzi nati con il procuratore del napoletano, Alessandro Moggi, figlio di Luciano.

Queste le sue dichiarazioni: “Prima che arrivassi alla Lazio i contatti col Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo”.

