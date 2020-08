Prima Pagina CdS ed. Campania: “Napoli, Ünder o Boga”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Sabato 15 Agosto 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo centrale dedicato al mercato degli azzurri di casa nostra: “Napoli, Ünder o Boga“.

Non c’è solo l’ affare Reguilon con il Real: il DS Giuntoli vuole completare anche l’ attacco. Stretta finale per l’ erede di Callejon: trattativa a oltranza con la Roma e il Sassuolo.

La Juve alza la coppia. La società conferma CR7 e Paulo, l’ obiettivo è il centravanti di muscoli e centimetri.

“L’ imbarcata“. Quarti di Champions, Bayern da favola e storica disfatta per il Barcellona: 8-2. Messi distrutto. Piquè: “Una vergogna”. Stasera il City di Guardiola con il Lione.

La Roma aspetta Friedkin e punta su Milik. Lunedì il closing. Discorso aperto con il Napoli per il polacco già accostato alla Juve. Nuova offerta per Smalling.

F1. La Ferrari è solo Leclerc.

MotoGp. A Spielberg un altro Dovi.

Pescara salvo, Perugia in C.

Buon Ferragosto da tutto lo staff di Casanapoli.net. Con le prime pagine ci si vede il 17 Agosto.

Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

Casa Napoli è un contenitore di notizie online su cronaca, attualità e sport, con speciali sulla squadra del Napoli e il mondo che le ruota intorno. I nostri redattori riportano e commentano quanto accade a tutti i protagonisti e non solo. Una giovane redazione sempre pronta a seguire, riportare e commentare il percorso della nostra amata squadra. Online sul giornale, in televisione, sul web ed in radio.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net