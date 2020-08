Bollettino Covid Campania: 60 nuovi casi, solo 4 dall’estero

Bollettino 22 agosto 2020: 60 nuovi positivi ma nessun decesso

Anche oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo: zero decessi legati al Coronavirus in Campania. Sono stai invece 60 i nuovi casi a fronte di 4269 tamponi effettuati. Quattro sono provenienti dall’estero o legati a casi di rientro. È quanto comunica il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale e relativi alla mezzanotte precedente.

Aumentano i tamponi e i contagi

I dati diffusi oggi dall’Unità di Crisi della Regione Campania testimoniano l’incremento di contagi e dei tamponi che si è registrato negli ultimi giorni in regione. Complessivamente i contagiati in Campania dall’inizio dell’epidemia salgono quindi a 5.584. Questi dati sono emersi analizzando 379.352 tamponi di cui ben 4.269 nell’ultima giornata analizzata. I guariti totali sono 4.352 con un incremento di 4 unità. Come abbiamo già sottolineato, invece, non varia per fortuna il numero totale dei deceduti che resta fermo a 440. Negli ospedali ci sono 66 persone ricoverate in degenza ordinaria e 2 in terapia intensiva, mentre i contagiati in isolamento domiciliare sono 667. In Campania ci sono in totale 735 attualmente positivi. Questo significa che in due settimane il numero è raddoppiato, lo scorso 6 agosto erano 372 ma è pressoché raddoppiato anche il numero di tamponi effettuati.

De Luca: “Troppi contagi al Nord, valutiamo limitazione mobilità tra regioni”.

Ieri Vincenzo De Luca, si è ancora una volta soffermato sui comportamenti dei suoi colleghi del nord. Il presidente della Regione Campania, si è detto: “sconcertato per il fatto che nell’Italia settentrionale non facciano tamponi obbligatori e quarantena a chi rientra dall’estero“. Il governatore ha avvisato che un ulteriore aumento dei contagi potrebbe portare a una nuova limitazione della mobilità tra regioni. Tale decisione sarà, eventualmente, presa in considerazione a fine agosto se aumenteranno i positivi nelle altre aree italiane.

Tamponi nell’aeroporto di Capodichino

Da ieri i tamponi a chi rientra dall’estero vengono effettuati anche direttamente nell’aeroporto di Capodichino. In particolare vengono effettuati a chi rientra dai quattro paesi considerati a maggiore rischio: Spagna, Grecia, Croazia e Malta. I passeggeri compileranno il modulo con cui si segnalano all’Asl e dopo il tampone cominceranno l’isolamento fiduciario di 14 giorni. Il risultato del test verrà comunicato in 48 ore: se negativo, la quarantena verrà interrotta.

giornalista pubblicista