Prima Pagina CdS Ed. Campania: “E’ proprio Supermhen”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Sabato 29 Agosto 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo in alto dedicato al nuovo attaccante degli azzurri: “E’ proprio Supermhen“.

Debutto Show. Osimhen si presenta con tre gol in otto minuti. Spettacolo di Victor contro L’ Aquila finita 11-0. Che intesa con Ciro. 1.300 tifosi in festa.

Napoli: Milik verso la Roma. E arriva Karbownik. Juve c’è il sì di Dzeko. Inter a un passo da Kolarov. Ünder e Riccardi nell’ affare legato ad Arek: mancano cinque milioni. Giuntoli prende il terzino polacco del Legia Varsavia.

Trigoria caos ritiro sospeso 4 casi Covid. Troppi positivi tra i giallorossi, oggi altri tamponi e poi forse in campo.

Non solo Ibrahimovic per Pioli. Tonali e Brahim Diaz. Il Milan non si ferma. Muriqi fa litigare Lazio e Fiorentina.

