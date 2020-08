Bollettino Covid Campania 31 agosto:184 positivi e nessun decesso

Covid Campania, il bollettino di oggi 31 agosto

Rallenta, rispetto all’impennata di ieri, la crescita dei contagiati da Covid scoperti in Campania. Nel resoconto del 31 agosto sono 184 i nuovi positivi rilevati a fronte di 5.783 tamponi: ieri erano invece emersi 270 casi su 6.882 tamponi.

Importante operazione di screening sui rientri dei turisti campani

In questi giorni è in corso una massiccia operazione di screening sui rientri da aree a rischio e sui loro contatti. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, non si segnalano decessi né guarigioni. Dei 184 nuovi positivi 86 sono viaggiatori di rientro, di cui 35 casi dalla Sardegna e 51 dall’estero. Ad oggi il Totale positivi è di 7.066 unità su un Totale tamponi pari a 419.261. Come dicevamo I deceduti del giorno sono zero su un totale di 445. Non ci sono stati neanche guariti e il totale resta quindi di 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Campania prima nei contagi rispetto alle altre regioni italiane

La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino del 31 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. È quanto riporta “il messaggero” di oggi.

giornalista pubblicista