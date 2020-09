Bollettino Covid Campania 12/9: 103 contagiati, 70 guariti e zero decessi

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 12/9 , bollettino ufficiale

I nuovi contagiati dal coronavirus in Campania sono 103. Continua a salire il numero dei ricoverati: sono 254 su 5427 tamponi effettuati, a cui si aggiungono 17 persone in Terapia Intensiva. Questi i dati principali della situazione nella nostra regione, oggi 12/9/2020. La sintesi è che ci sono meno nuovi positivi, aumenta il numero delle persone ricoverate in “Terapia Intensiva”ma il numero dei morti è, per fortuna, sempre costantemente pari o vicino allo zero! Sono questi i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania e dalla Protezione Civile.

Le parole di De Luca

“Abbiamo intercettato 3.000 positivi Covid nuovi quasi tutti asintomatici ma fortemente contagiosi. Abbiamo fatto una operazione che garantirà la sicurezza futura delle nostre famiglie”. Queste le parole del governatore durante la sua settimanale comunicazione via Facebook sulla situazione del Coronavirus in regione che poi entra nel merito del numero di tamponi effettuati.

Riapertura scuole

Ci sono critiche riguardo il numero non elevato che, tra l’altro, in questi giorni è molto concentrato nell’ambito scolastico vista la imminente riapertura.”A oggi 80.000 docenti e non docenti hanno fatto il test sierologico. Per ora abbiamo 4 positivi e contiamo di arrivare a 140.000 test in tempo per il 24, data in cui si apre la scuola in Campania”, spiega sempre De Luca in diretta Facebook. “Sui risultati – ha aggiunto – si procede per autocertificazione. Molti ci chiedono cosa fare se hanno fatto il test e non hanno ancora i risultati: si fa l’autocertificazione per dire che hanno fatto il test, poi i controlli a campione arriveranno”

giornalista pubblicista