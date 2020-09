Prima Pagina Corriere dello Sport Campania: “Milik blocca la giostra del gol. Vidal per Conte”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport del 13 Settembre. Vidal per vincere si legge in prima pagina, Milik blocca la giostra del gol

“Milik blocca la giostra del gol”. Titola così in prima pagina nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport. Continua il braccio di ferro dell’attaccante col Napoli: “Il polacco vuole la Juve che vuole Suarez e trattiene Dzeko a Roma, ieri diventato ancora papà“. In alto spazio al mercato neroazzurro: “Vidal per vincere. Il Barcellona non lo convoca: il divorzio apre la strada all’Inter”.

Vidal per Conte: anche l’Inter si rinforza.

Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

