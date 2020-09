Stadi aperti in Lombardia: l’ordinanza del governatore Fontana

Dopo Emilia Romagna e Veneto, anche la Lombardia dà il via libera agli stadi aperti con capienza limitata

La parte conclusiva della stagione 2019-2020 era stata disputata interamente a porte chiuse. Con l’avvio della nuova annata calcistica, a poco a poco si assisterà al ritorno dei tifosi sugli spalti. Dopo l’Emilia Romagna e il Veneto, infatti, anche in Lombardia sarà possibile avere gli stadi aperti.

In queste ultime ore il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha emanato una nuova ordinanza. Il documento prevede che sia nuovamente consentita la presenza del pubblico durante le competizioni sportive.

Nel provvedimento rientrano gli eventi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CPI). Vengono menzionate anche le federazioni e gli organismi sportivi internazionali “di ogni disciplina”.

Gli spettatori potranno assistere a competizioni sia in impianti all’aperto che al chiuso. Ovviamente andranno rispettate le regole anti-contagio da coronavirus.

Dunque, nel testo firmato da Fontana si legge che il pubblico potrà accomodarsi in quei settori dotati di posti a sedere. Questi dovranno garantire il distanziamento sociale ed è previsto anche l’obbligo di indossare la mascherina.

Gli stadi aperti quindi accoglieranno nuovamente i tifosi ma non potranno essere più gremiti in ogni ordine di posto.

Lombardia: 1.000 spettatori al massimo negli stadi

L’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia fissa delle regole precise per l’afflusso del pubblico durante gli eventi sportivi. Sarà fondamentale garantire l’assegnazione nominale tramite prenotazione del “posto a sedere numerato”.

La percentuale di presenze dovrà arrivare al massimo al 25% della capienza stabilita dalle Commissioni di vigilanza prima che scattasse l’emergenza coronavirus.

Nel dettaglio, potranno esserci non più di 1.000 persone nelle strutture all’aperto, e non più di 700 in quelle al chiuso.

A questo punto si attendono novità su Milan-Bologna. Le due squadre scenderanno in campo a San Siro lunedì 21 settembre alle 20:45. C’è da capire se la società rossonera avrà il tempo per organizzare la prenotazione dei biglietti singoli per posti numerati.

Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti televisive della Liguria, laureata in scienze umanistiche presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ideato e condotto su Liguria Web Tv la trasmissione sportiva “Genoa e Samp i colori del calcio”, ha partecipato ad Antenna Blu al programma Footgolf, canale 16 del digitale terrestre, e in molte altre emittenti genovesi. Da sempre appassionata di calcio e di sport a 360 gradi, ha iniziato presso La Settimana dello Sport (giornale sportivo di Genova) e adesso è redattrice sportiva presso CasaNapoli.net