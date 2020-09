KKN: Il presidente Piemonte Cirio su Juve-Napoli

Più di mille spettatori per Juve-Napoli? Parla il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, della possibilità di poter avere più di mille spettatori per la gara tra Juventus e Napoli, in programma per la terza giornata del campionato (domenica 4 ottobre ore 20.45, ndr).

Ecco le sue parole alla radio ufficiale del Calcio Napoli:

“Juventus-Sampdoria si è svolta nel massimo della regolarità. Abbiamo già preparato tutti i protocolli di sicurezza sin da luglio. In Piemonte abbiamo pensato prima ad aprire le scuole che gli stadi. Ma siamo pronti ad aumentare anche la capienza a più di mille”.

“Dobbiamo muoverci in base alla situazione epidemiologica. Su 100 casi ad oggi il 70% non si ammalano più sono asintomatici. Una fase di convivenza dobbiamo prevederla, dobbiamo isolare i positivi e vivere con le dovute precauzioni. La sfida tra la Juve ed il Napoli? Ha caratterizzato gli ultimi campionati. E se ci saranno le condizioni, faremo valutazioni con il Ministero della Salute e gli organismi competenti per richiedere di aumentare questo numero di mille. Con serietà e rigore dobbiamo garantire la sicurezza delle persone e poi vedremo più in là se sarà possibile allargare”.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.