Prima Pagina CdS Ed. Campania: “Lorenzo si rialza”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Sabato 31 Ottobre 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo in alto dedicato al capitano degli azzurri: “Lorenzo si rialza“.

Napoli, rientra l’ allarme per Insigne. Niente ricaduta, solo una contrattura. E il capitano prepara la sorpresa: vuole andare in panchina col Sassuolo. Ieri il ct Mancini gli ha telefonato.

Scusate il ritardo. Inter e Juve chiamate a ribaltare una falsa partenza. Conte col Parma (18) promuove Perisic, Pirlo provoca: mangerò il panettone. Rispetto alla scorsa staione hanno un notevole ritardo in campionato tnto da sembrare squadre ancora imperfette. Ufficiale:Lukaku fuori.

La Lazio f l’ appello: tamponi al drive in. Giocatori in fila per il test Covid.

Il Crotone in emergenza con l’ Atalanta.

Benevento, il Perù convoca Lapadula.

Tennis. Sonego fa la storia, battuto Djokovic.

Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

