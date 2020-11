Emergenza Coronavirus: il bollettino del 5 Novembre. Poco più di 34 mila nuovi casi, ma è record di tamponi: oltre 219mila!

Emergenza Coronavirus: il bollettino giornaliero del 5 Novembre. Ci sono poco più di 34mila nuovi casi, con record in Veneto

Ancora un aumento di casi di Coronavirus in Italia. Lo rivela il nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Ieri è diminuito il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati rispetto ai giorni scorsi nonostante l’aumenti rispetto a martedì dei nuovi positivi. Questi sono giorni fondamentali per capire l’andamento della curva.

Sono 34.505 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, con un trend in crescita. Crescono anche i decessi: infatti i morti sono 445. Aumenta anche il numero delle terapie intensive (+99) e dei ricoveri ordinari (+1.140). Sono 23.256 le persone ricoverate nei reparti Covid-19, mentre sono 2.391 quelle in terapia intensiva. Record dei tamponi, 219.884, quando ieri ne erano stati processati 211.831.

L’Europa sta vivendo una “esplosione” di casi di coronavirus, e anche il tasso di mortalità è in crescita. È l’allarme del direttore dell’ufficio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Europa. Le sue parole:“Assistiamo a un’esplosione, nel senso che ci sono voluti solo un paio di giorni per vedere come la regione europea abbia registrato un aumento di oltre un milione di casi – ha spiegato Hans Kluge – Assistiamo inoltre alla mortalità che cresce a poco a poco.”

