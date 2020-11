Prima Pagina CdS Ed. Campania: “Il Gigante sono Io”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Martedì 17 Novembre 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo in alto dedicato all’ attaccante del Napoli e della Nazionale: “Il Gigante sono Io“.

Gli Azzurri domani in Bosnia per il primo posto nel girone di Nations. Da Lewa e Ibra: così Insigne ha preso per mano Nazionale e Napoli. Lorenzo è diventato il perno del gioco offensivo di Mancini e della manovra dei partenopei che domenica sfideranno il Milan al San Paolo.

Juve, Dybala fa lo straordinario.

Ciao Eriksen, Inter su Xhaka.

Parla Petrachi: “Roma, ecco la mia verità”.

Formula 1. Perchè Shumi rimane più grande di Hamilton.

