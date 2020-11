La pioggia forte caduta in Calabria aveva messo a rischio il primo anticipo di giornata tra Crotone e Lazio: si gioca!

Pioggia forte in Calabria, Crotone-Lazio si gioca regolarmente.

Non solo il Coronavirus, anche il mal tempo minaccia la nostra serie A.

Lo svolgimento della gara fra Crotone e Lazio, in programma questo pomeriggio allo stadio Ezio Scida di Crotone alle ore 15.00 era a forte rischio. Il motivo era rappresentato dalle forti piogge che si sono abbattute questa notte sulla Calabria e che hanno causato diversi allagamenti.

Rischio che sembrerebbe scongiurato però.

Infatti questa mattina è avvenuta la riunione in prefettura per capire stati d’ animo ed eventuali resistenze alla disputa della gara tra padroni di casa e biancocelesti, primo anticipo di giornata in programma allo stadio Ezio Scida quest’oggi. Gara, per l’ appunto, messa in dubbio dalle condizioni meteo terribili che da stanotte imperversano sulla Regione Calabria.

E’ emersa la voglia comune di disputare la gara, con i pitagorici che attraverso i propri canali social ci hanno tenuto a mostrare come il terreno dell’ impianto sia assolutamente in grado di ospitare il match.

Da verificare semplicemente se la pioggia renderà vani gli sforzi delle società nelle prossime ore, ma al momento la gara rimane assolutamente programmata.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.