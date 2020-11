DAZN in tilt durante Juve Cagliari

DAZN in tilt in tutto il mondo, problemi per la visione di Juventus-Cagliari

Problemi tecnici in tutto il mondo DAZN in tilt. Nella serata di sabato, gli utenti hanno riscontrato gravi problemi nell’utilizzo del servizio, dall’accesso alla visione degli eventi. Tra le partite in programma su DAZN anche Juventus-Cagliari.

Gli utenti italiani e di tutto il mondo hanno riscontrato ieri seri problemi nell’utilizzo di DAZN.

Nel corso della serata di sabato, in concomitanza con diversi eventi previsti su DAZN, il servizio ha presentato svariate problematiche. Dall’accesso all’app alla visione senza interruzioni delle partite.

Tra le gare in programma su DAZN, in Italia, anche Juventus-Cagliari.

I problemi tecnici sono stati confermati dalla stessa piattaforma streaming attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social in lingua tedesca.

Comunità di DAZN, ci scusiamo per i problemi tecnici. Abbiamo registrato i vostri feedback e stiamo lavorando per risolverli.

Soltanto dopo oltre due ore dall’inizio dei disservizi, è arrivata una comunicazione ufficiale anche per gli utenti italiani.

Ciao, stiamo cercando di ripristinare il più rapidamente possibile la visione di Juventus-Cagliari in APP. Vi invitiamo a riprovare l’accesso e inserire nuovamente le credenziali.

L’esperienza raccontata dagli utenti è pressoché la stessa in tutto il mondo.

Chi era già loggato all’interno dell’app non è riuscito ad avviare la visione di un nuovo evento. Chi non era ancora autenticato non ha potuto accedere all’app.

Le lamentele sono arrivate da tutti i paesi in cui è attivo il servizio DAZN. Dal Giappone alla Germania, dalla Spagna all’Italia.

Soltanto dopo oltre mezz’ora dall’inizio di Juve-Cagliari –alcuni abbonati sono riusciti ad accedere alla visione degli eventi.

Tra le partite di cartello in programma su DAZN spiccavano Juventus-Cagliari e Atletico Madrid-Barcellon0a, disponibili per i clienti italiani.

Ma anche Hertha Berlino-Borussia Dortmund, anticipo serale della Bundesliga che gli appassionati tedeschi non hanno potuto seguire dall’inizio.

Iscritto ordine dei Giornalisti della Campania… Redattore per Casa Napoli. Giornalista presso www.sabatononsolosport.com