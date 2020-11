Radio Marte – Fedele: “Gattuso è troppo di pancia. Col Milan ha sbagliato, è lui che deve adeguarsi ai giocatori. Ritorno di Sarri? Si goda la liquidazione nei campi in Toscana”

Radio Marte – Fedele: “Gattuso è troppo di pancia. Col Milan ha sbagliato, è lui che deve adeguarsi ai giocatori”

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele. Argomento di discussione la partita con il Milan e la reazione di Gattuso:

“Gattuso contro il Milan ha sbagliato partita, prima si è preso la colpa e poi ha dato dei professorini ai giocatori. Parole di pancia? Lui è fatto così, gli parte la vena. Il ragazzo è ancora troppo di pancia, lui le dice e vive ancora peggio. Ma è una regola non fare mai queste esternazioni. Il Napoli ha un difetto cronico: ha sostituito Milik con un giocatore di prospettiva, senza prendere un giocatore che faccia i gol. Se non trova il goleador il Napoli deve riflettere e non giocare tutto su quel ragazzo, Osimhen, che può diventare un grande. Oggi il Napoli non può aspettare nessuno, l’unica certezza è giocare a 3 davanti per far segnare Mertens. Il calcio è semplicità. Se vengono fuori certi dichiarazioni emergono crepe. Gattuso non si è reso conto che dopo pochi minuti doveva cambiare”.

“Gattuso deve capire che lui deve adeguarsi ai calciatori. Lui vuole giocare un calcio bello, fatto di studio. Però dev’essere più calmo e tranquillo per diventare un grande allenatore. Io tra oggi e domani mi aspetto una comunicazione della società sul rinnovo di Gattuso“.

Chiusura sul ritorno di Sarri

“Stia a fare l’olio in Toscana e a godersi la liquidazione“

Vive ad Arienzo Laureato in Giurisprudenza Redattore per CasaNapoli.net